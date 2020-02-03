"Укрзализныця" запускает услугу доставки чемоданов на вокзалах

Уже с сегодняшнего дня эта услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах.

"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади в или с поезда, с вокзала или на вокзал, и адресно - от двери до двери.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах.

УЗ проработает механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Укрзализныця" делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой желающий, но особенно полезными они будут для семей с детьми, людей преклонного возраста, путешествуюющих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", - прокомментировал член правления компании Марчин Целеевский.

В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади из вокзала к вокзалу или адресная - от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 гривень, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 гривень, если от двери до двери.

Услуга предоставляется по желанию пассажира, имеющего проездной документ и осуществляет поездку от станции первоначального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.