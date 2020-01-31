В "Укрзализныце" похвастались продажами билетов через интернет

В прошлом году продажи билетов через интернет выросли на 10%.

Акционерная компания "Укрзализныця" в течение 2019 года реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллиона билетов, то есть 57% от общего объема проданных в прошлом году железнодорожных билетов.

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Как сообщила пресс-служба компании, в прошлом году продажи железнодорожных билетов через интернет выросли на 10%.

Отмечается, что в 2019 году было введено оформление через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью, что позволило оформить через интернет почти 16,7 тысячи таких билетов.

"Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, передвигающихся на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе, и уже обработано 38 подобных заказов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что расширяется и перечень международных поездов, билеты на которые можно приобрести без посещения кассы.

"Сейчас это все поезда и вагоны "Укрзализныци", которые курсируют сообщением Украина - Польша. В течение 2019 года 333,5 тысячи мест было оформлено именно через интернет, что на 15% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с января 2019 года "Укрзализныця" разрешила приобретать льготные билеты для людей с инвалидностью онлайн, тогда как раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах.

По информации пресс-службы "Укрзализныци", доля оформленных через электронные сервисы проездных документов в 2018 году составляла 50% от общих продаж.