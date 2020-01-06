ОАЭ планируют выдавать туристические визы со сроком на пять лет

Правительство уже одобрило данное нововведение.

Премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что правительство страны одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет.

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«Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран мира», – заявил Аль Мактум.

Он отметил, что перед властью Эмиратов стоит цель сделать страну одним из основных туристических направлений мира. Так, ожидается, что введение виз нового типа позволит стране принимать до 21 миллиона туристов ежегодно. Пока неизвестно, будет ли взиматься плата и в каком размере за пятилетнюю туристическую визу.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине появится единый туристический портал.