Ответы на любые вопросы: в Украине появится единый туристический портал

Проект запустят до осени 2020 года, реализует его соответствующее агентство.

В Украине создают единый туристический портал.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Читайте такжеВ Дании открыли необычный отель (фото)

Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме, его работу запустят уже до осени 2020 года.

Также будут создавать локальные туристическо-информационные центры в регионах.

«Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь», - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, уже создано соответствующее агентство, которое будет реализовывать данный проект.