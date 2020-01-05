Ответы на любые вопросы: в Украине появится единый туристический портал
В Украине создают единый туристический портал.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
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Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме, его работу запустят уже до осени 2020 года.
Также будут создавать локальные туристическо-информационные центры в регионах.
«Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь», - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, уже создано соответствующее агентство, которое будет реализовывать данный проект.