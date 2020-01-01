Новый год во Франции встретили на фоне забастовок (фоторепортаж)

В Париже центром притяжения по традиции стали Елисейские поля.

Французы встретили Новый год на фоне забастовок против пенсионной реформы. Не смотря на то, что в Париже, а также во многих других городах, проблемы с общественным транспортом, французы встречали Новый год праздничными гуляньями.

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В Париже в районе Триумфальной арки прошло световое шоу и фейерверк, которым отметили приход Нового 2020 года.

Порядок в новогоднюю ночь по всей стране обеспечивали 100 тысяч полицейских и жандармов, а также воинские контингенты, задействованные в антитеррористической операции "Вижипират". Было запрещено использование петард и прочей праздничной пиротехники.

Добавим, многие надеялись, что на время праздников профсоюзы и правительство договорятся о передышке, но этого не произошло. Следующий раунд переговоров назначен на 9 января.

Метро в Париже работает с перебоями. Правда, бастующие метрополитеновцы сделали послабление на праздники: некоторые ветки функционировали до утра 1 января, чтобы дать возможность парижанам добраться домой после празднования Нового года.

Напомним, в конце 2018 года французы встречали Новый год на фоне протестов "желтых жилетов".

Как сообщал УНИАН, жители Германии встретили Новый год массовыми фейерверками. Немцы - большие любители проводить старый и встретить Новый год под залпы.

Тысячи жителей и гостей Нью-Йорка, собравшиеся на площади Таймс-сквер, наблюдали за падением хрустального шара, которое по традиции возвещает о начале нового года.