Массовые залпы фейерверков: как встретили Новый год в Германии (фоторепортаж)

Правда, любительский фейерверк строго регулируется законом: делать это разрешается лишь с 31 декабря по 1 января.

Жители Германии встретили Новый год массовыми фейерверками. Немцы - большие любители проводить старый и встретить Новый год под залпы. В Германии новогодние фейерверки - прежде всего, частное дело. По подсчетам, на праздничную пиротехнику жители Германии тратят каждый год около 133 миллиона евро.

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Кто-то вместе с соседями организовывал мини-шоу у собственного дома, кто-то специально ехал в центр города, чтобы присоединиться к шумной компании других празднующих.

Правда, любительский фейерверк строго регулируется законом: делать это разрешается лишь с 31 декабря по 1 января. Тем, кто это предписание не соблюдает, грозит штраф до 10 тысяч евро, напоминает «Немецкая волна». И приобрести праздничную пиротехнику в широкой распродаже можно в течение всего нескольких дней, в этом году - с 28 по 31 декабря. Нельзя пускать петарды вблизи больниц и домов для престарелых, а также в природоохранных зонах. К тому же все больше городов объявляют отдельные районы закрытыми для пиротехники.

Берлин, например, в этом году запретил любительский фейерверк на площади Александерплац и у Бранденбургских ворот, где проходила самая большая в мире новогодняя вечеринка под открытым небом.

Как сообщал УНИАН, тысячи жителей и гостей Нью-Йорка, собравшиеся на площади Таймс-сквер, наблюдали за падением хрустального шара, которое по традиции возвещает о начале нового года.