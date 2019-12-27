Названы лучшие отели для любителей природы

Отели расположены от Великобритании до Австралии.

Для любителей отдыха под открытым небом определены лучшие отели мира.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на the sun.co.uk, топ-10 отелей для путешествий 2020 года выглядит так:

Finn Lough Resort, Ирландия. Стоимость номера - от 500 евро.

The 5 Million Star Hotel, Исландия. К услугам посетителей экскурсии по городу Рейкьявик и в парк Тингвеллир. Стоимость номера - от 450 евро.

Bubbletent Australia, Австралия. Стоимость номера - от 235 евро.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, Таиланд. Стоимость номера - от 500 евро.

Ridgeback Lodge Dream Domes, Канада. Стоимость номера - от 125 евро.

Camp Kátur, Йоркшир, Великобритания. Стоимость номера - от 235 евро.

Campera Hotel Burbuja, Мексика. Стоимость номера - от 130 евро.

Hotel Aire de Bardenas, Испания. Стоимость номера - от 315 евро.

Sun City Camp, Иордания. Стоимость номера - от 185 евро.

Bubble Lodge, Маврикий. Стоимость номера - от 350 евро