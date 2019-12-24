Определены десять лучших стран для отдыха зимой

Средняя температура в январе в этих странах колеблется от 21 до 32 градусов.

На популярном сайте составлен рейтинг самых популярных стран для отдыха зимой. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на independent.uk. Читайте такжеРождественских дух "прошелся" по Европе: в ряде городов засияли огоньки елок (фото, видео) Эксперты рекомендуют путешествовать в январе в такие страны: Кейптаун, Южная Африка. Средняя температура января 27℃. Эксперты рекомендуют посетить новый Музей современного искусства Африки и пляж "Кэмпс Бэй". Гоа, Индия. Средняя температура января 32℃. В столице страны Панджи рекомендуют посмотреть на архитектуру в колониальном стиле, посетить индуистские храмы и известные белоснежные пляжи. Тенерифе, Испания. Средняя температура января 21℃. Барбадос. Средняя температура января 29℃. Кабо-Верде. Средняя температура января 25℃. Таиланд. Средняя температура января 27℃. Коста-Рика. Средняя температура января 27℃. Бали, Индонезия. Средняя температура января 27℃. Доминиканская республика. Средняя температура января 25℃. Мальдивы. Средняя температура января 27℃. Напомним, Google опубликовал пять самых популярных туристических трендов 2019 года.

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