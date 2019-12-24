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Определены десять лучших стран для отдыха зимой

13:23, 24 декабря 2019
Новости туризма
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Тенерифе, Испания / фото regencyresorts.com

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на independent.uk.

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Эксперты рекомендуют путешествовать в январе в такие страны:

Кейптаун, Южная Африка. Средняя температура января 27℃. Эксперты рекомендуют посетить новый Музей современного искусства Африки и пляж "Кэмпс Бэй".

Гоа, Индия. Средняя температура января 32℃. В столице страны Панджи рекомендуют посмотреть на архитектуру в колониальном стиле, посетить индуистские храмы и известные белоснежные пляжи.

Бали / фото commons.wikimedia.org

Тенерифе, Испания. Средняя температура января 21℃.

Барбадос. Средняя температура января 29℃.

Кабо-Верде. Средняя температура января 25℃.

Таиланд / фото wikipedia.org / Rene Ehrhardt

Таиланд. Средняя температура января 27℃.

Коста-Рика. Средняя температура января 27℃.

Бали, Индонезия. Средняя температура января 27℃.

Доминиканская республика. Средняя температура января 25℃.

Мальдивы. Средняя температура января 27℃.

Мальдивы / фото wikipedia.org/Gzzz

Напомним, Google опубликовал пять самых популярных туристических трендов 2019 года.

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Теги: #отдых