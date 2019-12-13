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В Лувре создали 3D-модель "Мона Лизы" Да Винчи (видео)

11:32, 13 декабря 2019
Новости туризма
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Об этом говорится сюжете ТСН.

Читайте такжеВ одном из самых популярных музеев Вены появился украиноязычный аудиогидПосетителям достаточно надеть специальные очки виртуальной реальности, и женщина с портрета оживает. Улыбается и машет руками. Уникальную разработку представили к 500-летию автора портрета Леонарда Да Винчи.

Руководство парижского музея надеется, что она придется по вкусу, как молодежи, так и взрослым ценителям.

Ранее УНИАН сообщал, как в Италии пропавшую картину Климта стоимостью $66 миллионов нашли в стене музея.

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Теги: #картина#картина Мона Лиза