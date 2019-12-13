В Лувре создали 3D-модель "Мона Лизы" Да Винчи (видео)

Портрет улыбается и машет руками.

В парижском Лувре создали 3D-модель знаменитой картины Да Винчи «Мона Лиза».

Об этом говорится сюжете ТСН.

Читайте такжеВ одном из самых популярных музеев Вены появился украиноязычный аудиогидПосетителям достаточно надеть специальные очки виртуальной реальности, и женщина с портрета оживает. Улыбается и машет руками. Уникальную разработку представили к 500-летию автора портрета Леонарда Да Винчи.

Руководство парижского музея надеется, что она придется по вкусу, как молодежи, так и взрослым ценителям.

Ранее УНИАН сообщал, как в Италии пропавшую картину Климта стоимостью $66 миллионов нашли в стене музея.