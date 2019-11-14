Sky Up анонсировал запуск пяти новых морских направлений из Запорожья

В компании говорят, что цены на билеты будут доступными.

Украинский лоукостер SkyUp планирует открыть в 2020 году бюджетные рейсы из Запорожья.

Об этом сегодня во время совещания сказал гендиректор компании Евгений Хайнацкий.

Читайте такжеRyanair с января запустит рейсы из Херсона в Катовице

Авиаперевозчик готовится открыть рейсы в Ларнаку (Кипр), Иракрион (Греция), Бургас (Болгария), Батуми (Грузия), а также Римини (Италия).

В компании говорят, что цены на билеты будут доступными.

Раньше мы сообщали о том, что сейчас флот компании насчитывает 9 самолётов, еще один - будет получен до конца года, а в 2020 году парк лоукостера пополнится еще четырьмя самолетами.