Sky Up анонсировал запуск пяти новых морских направлений из Запорожья
15:10, 14 ноября 2019Новости туризма
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В компании говорят, что цены на билеты будут доступными.
Сейчас флот компании насчитывает 9 самолётов / SkyUp
Украинский лоукостер SkyUp планирует открыть в 2020 году бюджетные рейсы из Запорожья.
Об этом сегодня во время совещания сказал гендиректор компании Евгений Хайнацкий.
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Авиаперевозчик готовится открыть рейсы в Ларнаку (Кипр), Иракрион (Греция), Бургас (Болгария), Батуми (Грузия), а также Римини (Италия).
В компании говорят, что цены на билеты будут доступными.
Раньше мы сообщали о том, что сейчас флот компании насчитывает 9 самолётов, еще один - будет получен до конца года, а в 2020 году парк лоукостера пополнится еще четырьмя самолетами.
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