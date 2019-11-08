Украина подписала безвиз с Монголией

Граждане Украины смогут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней, а граждане Монголии - в Украину.

Правительства Украины и Монголии подписали соглашение о взаимной отмене виз.

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Как говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook, соответствующее соглашение представители правительств обоих государств подписали сегодня в Посольстве Украины в Республике Польша.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это означает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", - сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Как сообщал УНИАН, будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ожидает усиление отношений со странами «Восточного партнерства», в частности – ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.