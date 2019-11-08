Будущая глава Еврокомиссии хочет ускорить выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Одно из четырех заданий будущему еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Урсула фон дер Ляен полностью посвятила Украине.

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ожидает усиление отношений со странами «Восточного партнерства», в частности – ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеЛавров: Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

В письме к предполагаемому еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгеи (Венгрия) она отметила, что ожидает от него новые политические цели «Восточного партнерства» до середины 2020 года. Это является программой сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией.

От кандидата на пост еврокомиссара она также ждет борьбы с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

По мнению фон дер Ляен, Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и «углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно».

Одно из четырех задач она полностью посвятила Украине, пишет издание.

«Вы должны в полной мере использовать Группу поддержки Украины (в Еврокомиссии) для поддержки реформ и продвижения непоколебимой преданности Евросоюза территориальной целостности страны», – говорится в письме.

Отмечается, что Варгеи уже второй кандидат от Венгрии в состав Еврокомиссии. Предыдущую кандидатуру – Ласло Трочани – комитет Европарламента отклонил из-за конфликта интересов.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 18-19 декабря проведут масштабный обзор условий двусторонней торговли, в рамках которого должна быть сформирована стратегия по ее обновлению.