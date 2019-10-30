Лоукостер Wizz Air с начала года увеличил пассажиропоток почти на 70%

До конца 2019 года у перевозчика надеются на 86% прироста пассажиропотока.

С начала 2019 года на рейсах из/в Украину венгерский лоукостер Wizz Air перевез 1,8 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 68%, сообщил перевозчик.

По результатам года на своих украинских направлениях «Wizz Air» рассчитывает перевезти 2,6 миллиона граждан. В случае, если этот прогноз осуществится, прирост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составит 86%.

Как сообщал УНИАН, венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные маршруты из и в Польшу при бронировании авиабилетов 29 октября 2019 года.