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Лоукостер Wizz Air с начала года увеличил пассажиропоток почти на 70%

17:48, 30 октября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 68%, сообщил перевозчик.

По результатам года на своих украинских направлениях «Wizz Air» рассчитывает перевезти 2,6 миллиона граждан. В случае, если этот прогноз осуществится, прирост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составит 86%.

Как сообщал УНИАН, венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные маршруты из и в Польшу при бронировании авиабилетов 29 октября 2019 года.

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Теги: #пасажиры#Wizz Air