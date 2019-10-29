Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на отдельные "польские" рейсы

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 29 октября, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2020 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные маршруты из и в Польшу при бронировании авиабилетов 29 октября 2019 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, акция действует 29 октября 2019 года с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2020 года. Акционная цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ и не распространяется на групповые заказы.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы в Польшу из четырех украинских городов - Киев (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин, Познань), Харьков (Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков), Львов (Вроцлав, Гданьск, Катовице) и Одесса (Вроцлав, Гданьск, Катовице). Еще из одного украинского города - Запорожья - Wizz Air начнет летать с марта 2020 года, в том числе в польские Вроцлав, Гданьск и Краков.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, что можно посмотреть в отдельных польских городах за уик-энд - Гданьске, Кракове, Люблине и Познани.

К слову, из польских аэропортов также можно продолжить свое путешествие в другие европейские страны, куда Wizz Air также предлагает скидки на указанный период и куда пока нет прямых рейсов авиаперевозчика из Украины.