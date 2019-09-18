Избежать таможенных очередей и улучшить класс: эксперт рассказала лайфхаки комфортных перелетов
Код бронирования авиабилета, начинающийся с латинских букв Y или B, позволяет пассажирам получить бесплатное повышение класса обслуживания во время рейса.
Об этом рассказала тревел-эксперт Эми Ли.
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За такой билет в эконом-класс придется заплатить полную цену, но это гарантирует переход в следующий класс при наличии там свободных мест.
Для этого нужно сделать соответствующий запрос в авиакомпанию, а затем проверить статус своего билета за сутки до вылета.
Обычно о повышении статуса путешественникам сообщают за 100 часов до рейса.
А вот маркировка GTE на билете означает, что у пассажира нет своего места на борту. Если на талоне поставили буквы SSSS (Secondary Security Screening Selection), туристу придется пройти дополнительные таможенные проверки. Причиной этому могут стать бронирование в последнюю минуту, билет в одну сторону или оплата перелета наличными.
К слову, самым интересным для туристов районом в мире стал Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне, Португалия.