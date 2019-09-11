Лоукостер Wizz Air повысил цены на некоторые услуги

Wizz Air увеличивает цену на дополнительные услуги Wizz Discount Club и регистрируемый багаж.

Лоукост-авиакомпания Wizz Air повысила цену программы Wizz Discount Club, максимальную цену на зарегистрированный багаж и приоритетную посадку.

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Как сообщает Lowcostavia, больше всего выросла стоимость программы Wizz Discount Club: цена стандартной подписки - на 10 евро, до 40 евро (с 999 до 1139 грн), а групповой - на 20 евро, до 80 евро (с 1999 до 2289 грн).

Малый зарегистрированный багаж до 10 кг теперь стоит от 9 и до 57 евро (было 9-36 евро). Оплата за зарегистрированный багаж весом до 20 кг теперь составляет 15-83 евро (было 15-52 евро), а за багаж до 32 кг - 23-109 евро (было 23-73 евро).

Стоимость приоритетной посадки - 5-32 евро (было 5-30 евро).

Напомним, в начале января 2019 года лоукост Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и багаж до 10 кг. Буквально через неделю Wizz Air увеличил цену на Wizz Priority и багаж до 10 кг. Впоследствии оба лоукосты еще раз подняли цены в апреле и июле.