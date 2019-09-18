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Названы самые интересные направления для туристов в мире

13:13, 18 сентября 2019
Новости туризма
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В этом регионе туристы могут познакомиться с уличным искусством, историческим достоянием / Wikimedia Commons

Соответствующий рейтинг опубликовал портал о путешествиях и развлечениях Time Out.

В этом регионе туристы могут познакомиться с уличным искусством, историческим достоянием, кухней разных народов мира, а также с аутентичной подпольной культурой.

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Второе место в списке занял район Симо-Китадзава в Токио, Япония. Он славится винтажными магазинами и ресторанами с местными острыми блюдами.

Третье место досталось региону Оникан в Лагосе, Нигерия. В этот район путешественники приезжают ради разнообразной архитектуры, через которую прослеживается история города -  от зданий колониальной эпохи до современных монументальных сооружений в западном стиле.

Четвертым стал многокультурный район Веддинг в Берлине, полный оживленных рынков, традиционных питейных заведений, масштабных общественных мест, обслуживающих широкий круг местных жителей. 

Пятое место занял Исторический филиппинский город в Лос-Анджелесе. Эксперты называют это место смесью культур, которая, в отличие от многих развивающихся районов города, сохраняет собственный аутентичный характер. В районе находятся одни из самых интересных новых ресторанов Лос-Анджелеса, и туристы могут осмотреть достопримечательности, совершив прогулку на традиционном филиппинском джипни.

Также в первую десятку рейтинга Time Out вошли округ Ватерфронт в австралийском городе Хобарт, округ Сен-Дени в Париже, Астория в Нью-Йорке, Эмбахадорес в Мадриде и Пилсен в Чикаго.

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Теги: #туризм#Португалия