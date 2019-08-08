Авиабилеты из Украины от 10 евро: Ryanair объявил быструю распродажу билетов

Сегодня можно приобрести билеты на ряд маршрутов из Киева и Львова на октябрь-декабрь.

Ирландский лоукостер Ryanair начал новую короткую распродажу, которая продлится до 8 августа включительно и позволяет купить авиабилеты из Украины по цене от 9,99 евро в одну сторону.

Об этом сообщает avianews.com.

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Скидки действуют на вылеты с октября по декабрь 2019 года. Самые дешевые билеты от 9,99 евро доступны на несколько маршрутов из Киева и Львова.

В базовую стоимость перелета входит перевозка только небольшой ручной клади с габаритами не более 40х25х20 см. Пассажир может дополнительно взять на борт сумку с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг в случае оплаты услуги «приоритетная посадка», сбор за которую составляет от 6 до 12 евро.

Список самых дешевых направлений Ryanair из Киева (стоимость перелета в одну сторону):

Быдгощ - от 9,99 евро

Катовице - от 9,99 евро

Познань - от 9,99 евро

Варшава (Модлин) - от 9,99 евро

Краков - от 9,99 евро

Братислава - от 12,99 евро

Вроцлав - от 12,99 евро

Стокгольм (Скавста) - от 12,99 евро

Вильнюс - от 14,99 евро

София - от 14,99 евро

Франкфурт-Хан - от 14,99 евро

Дюссельдорф (Веце) - от 17,99 евро

Лондон (Станстед) - от 17,99 евро

Берлин (Шенефельд) - от 19,99 евро

Дублин - от 19,99 евро

Пафос - от 22,94 евро

Афины от 22,99 евро

Мадрид - от 31 евро

Барселона - от 32,88 евро

Валенсия - от 37,53 евро

Список самых дешевых направлений Ryanair из Львова (стоимость перелета одну сторону):

Варшава (Модлин) - от 9,99 евро

Краков - от 9,99 евро

Дюссельдорф (Веце) - от 9,99 евро

Мемминген - от 9,99 евро

Лондон (Станстед) - от 17,99 евро

Указана минимальная цена, которая доступна по меньшей мере на один рейс, выполняемый в период с октября по декабрь 2019 года согласно информации с сайта Ryanair.

Как сообщал УНИАН, Ryanair в ноябре 2019 года, когда в полной мере заработает расписание зимнего сезона полетов 2019/2020 годов, увеличит количество маршрутов и рейсов в Украину более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.