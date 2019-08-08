Авиабилеты из Украины от 10 евро: Ryanair объявил быструю распродажу билетов
Ирландский лоукостер Ryanair начал новую короткую распродажу, которая продлится до 8 августа включительно и позволяет купить авиабилеты из Украины по цене от 9,99 евро в одну сторону.
Об этом сообщает avianews.com.
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Скидки действуют на вылеты с октября по декабрь 2019 года. Самые дешевые билеты от 9,99 евро доступны на несколько маршрутов из Киева и Львова.
В базовую стоимость перелета входит перевозка только небольшой ручной клади с габаритами не более 40х25х20 см. Пассажир может дополнительно взять на борт сумку с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг в случае оплаты услуги «приоритетная посадка», сбор за которую составляет от 6 до 12 евро.
Список самых дешевых направлений Ryanair из Киева (стоимость перелета в одну сторону):
Быдгощ - от 9,99 евро
Катовице - от 9,99 евро
Познань - от 9,99 евро
Варшава (Модлин) - от 9,99 евро
Краков - от 9,99 евро
Братислава - от 12,99 евро
Вроцлав - от 12,99 евро
Стокгольм (Скавста) - от 12,99 евро
Вильнюс - от 14,99 евро
София - от 14,99 евро
Франкфурт-Хан - от 14,99 евро
Дюссельдорф (Веце) - от 17,99 евро
Лондон (Станстед) - от 17,99 евро
Берлин (Шенефельд) - от 19,99 евро
Дублин - от 19,99 евро
Пафос - от 22,94 евро
Афины от 22,99 евро
Мадрид - от 31 евро
Барселона - от 32,88 евро
Валенсия - от 37,53 евро
Список самых дешевых направлений Ryanair из Львова (стоимость перелета одну сторону):
Варшава (Модлин) - от 9,99 евро
Краков - от 9,99 евро
Дюссельдорф (Веце) - от 9,99 евро
Мемминген - от 9,99 евро
Лондон (Станстед) - от 17,99 евро
Указана минимальная цена, которая доступна по меньшей мере на один рейс, выполняемый в период с октября по декабрь 2019 года согласно информации с сайта Ryanair.
Как сообщал УНИАН, Ryanair в ноябре 2019 года, когда в полной мере заработает расписание зимнего сезона полетов 2019/2020 годов, увеличит количество маршрутов и рейсов в Украину более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.