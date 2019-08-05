Ryanair осенью более чем в два раза увеличит количество рейсов и маршрутов в Украину

С ноября 2019 года маршрутная сеть лоукостера будет включать в себя 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Ирландский лоукостер Ryanair в ноябре 2019 года, когда на полную заработает расписание зимнего сезона полетов 2019/2020 годов, увеличит количество маршрутов и рейсов в Украину более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает avianews.com.

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Если в ноябре 2018 году маршрутная сеть лоукоста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать в себя 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. В то же время количество рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 на неделю. В указанные данные включены два направления 100% дочки Ryanair - Laudamotion.

Наиболее значительное увеличение количества рейсов и направлений коснется аэропорта Борисполь. Так, в ноябре 2019 года маршрутная сеть будет включать в себя 26 направлений, по которым будут происходить 80 рейсов в неделю.

Рост количества полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова, откуда Ryanair не летал в прошлом году. Из Одессы в ноябре 2019 года лоукост будет совершать 13 рейсов в неделю по шести направлениям, из Харькова - 6 рейсов в неделю по трем маршрутам.

В случае со Львовом Ryanair демонстрирует стабильность. Из этого города в ноябре 2019 года лоукост будет осуществлять 14 рейсов в неделю по пяти направлениям. Аналогичный показатель у авиакомпании был и в ноябре 2018 года.

Учитывая, что в ноябре 2019 года авиапарк Ryanair, который используется для выполнения регулярных рейсов, будет включать только 189-местные самолеты Boeing 737-800, провозные емкости на рейсах лоукоста в Украину в ноябре 2019 года составят 42 714 кресел в обоих направлениях в неделю. В ноябре 2018 года этот показатель составлял 19 656 кресел в неделю.