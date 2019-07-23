Ryanair распродает билеты из Киева на осенние авиарейсы от 10 евро
Ryanair запустил новую распродажу 70 000 авиабилетов на осенние рейсы, включая украинские направления, по цене от 10 евро в одну сторону.
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Как передает avianews.com, акция продлится до конца вторника, 23 июля, и охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с сентября по ноябрь 2019 года.
На момент публикации новости самые дешевые авиабилеты из Киева были доступны по следующим направлениям:
Киев-Быдгощ — от 10 евро
Киев-Краков — от 10 евро
Киев-Познань — от 10 евро
Киев-Вроцлав — от 10 евро
Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро
Киев-Варшава — от 13 евро
Киев-София — от 13 евро
Киев-Гданьск — от 15 евро
Киев-Братислава — от 15 евро
Киев-Катовице — от 17 евро
Киев-Вильнюс — от 18 евро
Киев-Карсруе/Баден-Баден — от 22 евро
Киев-Нюрнберг — от 22 евро
Киев-Штутгарт от 22 евро
Киев-Берлин — от 23 евро
Киев-Франкфурт-Хан — от 23 евро
Киев-Афины от 24 евро
Киев-Дублин — от 24 евро
Киев-Пафос — от 29 евро.