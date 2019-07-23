Ryanair распродает билеты из Киева на осенние авиарейсы от 10 евро

Билеты по дешевой цене можно будет купить до конца сегодняшнего дня.

Ryanair запустил новую распродажу 70 000 авиабилетов на осенние рейсы, включая украинские направления, по цене от 10 евро в одну сторону.

Читайте такжеНовий термінал аеропорту «Одеса» почав обслуговувати рейси на виліт

Как передает avianews.com, акция продлится до конца вторника, 23 июля, и охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с сентября по ноябрь 2019 года.

На момент публикации новости самые дешевые авиабилеты из Киева были доступны по следующим направлениям:

Киев-Быдгощ — от 10 евро

Киев-Краков — от 10 евро

Киев-Познань — от 10 евро

Киев-Вроцлав — от 10 евро

Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро

Киев-Варшава — от 13 евро

Киев-София — от 13 евро

Киев-Гданьск — от 15 евро

Киев-Братислава — от 15 евро

Киев-Катовице — от 17 евро

Киев-Вильнюс — от 18 евро

Киев-Карсруе/Баден-Баден — от 22 евро

Киев-Нюрнберг — от 22 евро

Киев-Штутгарт от 22 евро

Киев-Берлин — от 23 евро

Киев-Франкфурт-Хан — от 23 евро

Киев-Афины от 24 евро

Киев-Дублин — от 24 евро

Киев-Пафос — от 29 евро.