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Украина и Северная Македония подписали безвиз на постоянной основе

19:00, 12 июля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Северной Македонии.

"Сегодня вместе с Министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым Посол Наталья Задорожнюк от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле Украина потеряла безвиз с двумя странами.

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Теги: #безвиз#Македония