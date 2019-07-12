Украина и Северная Македония подписали безвиз на постоянной основе
19:00, 12 июля 2019Новости туризма
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Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно.
Иллюстрация / REUTERS
Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Северной Македонии.
"Сегодня вместе с Министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым Посол Наталья Задорожнюк от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в июле Украина потеряла безвиз с двумя странами.
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