Украина и Северная Македония подписали безвиз на постоянной основе

Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно.

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Северной Македонии.

"Сегодня вместе с Министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым Посол Наталья Задорожнюк от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле Украина потеряла безвиз с двумя странами.