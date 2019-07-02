Украина лишилась безвиза с двумя странами

По состоянию на начало июля 2019 года украинцы могут посещать без визы или с визой по прибытии 126 стран мира - на две меньше, чем кварталом ранее.

За второй квартал 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира с 40-го на 44-е место.

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Об этом свидетельствуют данные опубликованного 2 июля 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Согласно обновленному рейтингу, Украина в третьем квартале 2019 года заняла 44-е место, разделив его с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время украинцы могут посещать без визы 126 стран.

В предыдущем квартале показатель Украины был выше – 40-е место и 128 стран с безвизовым посещением. Однако за последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу – нет).

В то же время первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Как отмечают в Henley & Partners, изменения в первых строчках индекса вызваны в основном смягчением визовой политики Пакистана. В надежде привлечь туристов и стимулировать экономику Пакистан теперь предлагает визу про прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию, Мальту. Интересно, что это упрощение не распространяется ни на США, ни на Великобританию. Обе страны находятся на 6-м месте (183 стран) – это самая низкая позиция, которую они занимали с 2010 года.