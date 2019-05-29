Манит туристов: в Винницкой области расцвела долина желтых ирисов (видео)

Долина расположена вблизи села Снитков.

В Винницкой области расцвела долина желтых ирисов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Дожди и тепло поспособствовали цвету петушков болотных, находящихся на грани исчезновения. Долина расположена вблизи села Снитков.

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Место говорят крестьяне, кроме невероятной красоты манит туристов своими легендами. Ведь растут здесь исключительно желтые ирисы. Даже когда местные пытались подсадить синие или белые цветы, они не приживались