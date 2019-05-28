Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по внедрению безвиза - МИД
Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявляет, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран.
Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Таиланд без виз
Как сообщили УНИАН в МИД Украины, 27 мая впервые в истории проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам.
В частности, главный вопрос переговоров - отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.
«Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран», - сообщил Погорельцев.
«Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», - отметил Погорельцев.
Как сообщал УНИАН, 8 мая Кабинет министров Украины одобрил решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.