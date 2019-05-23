Продление взлетно-посадочной полосы аэропорта "Киев" планируют начать через 2-3 года и желательно без его закрытия

Глава совета директоров отметил, что будет сделано все, чтобы не закрывать аэропорт на время ремонта.

Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, намерен через 2-3 году начать работы по продлению взлетно-посадочной полосы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

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«Сейчас мы занимаемся отведением земельных участков, проектированием и через 2-3 года будем решать вопрос продления взлетно-посадочной полосы», - сказал он.

При этом Костржевский отметил, что будет сделано все, чтобы не закрывать аэропорт на время ремонта.

«Сейчас есть 5 предварительных проектов, и 3 из них предусматривают закрытие. Но мы будем делать все, чтобы не закрывать. Сейчас технологии развиваются быстро и через 2-3 года, думаю, появятся технологии и подрядчики, которые позволят это сделать»,- сказал он.

При этом Костржевский подчеркнул, что если закрыть аэропорт на один год, то восстановить его работу будет очень сложно.

«На год закрыть - означает закрыть аэропорт навсегда», - отметил он.

Кроме того, Костржевский отметил, что на ближайшие 2-3 года существующие мощности аэропорта удовлетворят прогнозируемый пассажиропоток.

«Поэтому третью очередь терминала планируем, но через это время», - сказал он.

Отметим, аэропорт "Киев" (Жуляны) не работал 10 дней в 2017 году в связи с запланированным капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 23 мая 2019 года Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) ввел в эксплуатацию терминал "А", расширенный на 9,5 тыс. кв. м. - до 23,7 тыс. кв. м.