Аэропорт "Киев" открыл расширенный терминал А для международных рейсов (фото)

Расширение терминала позволит принимать и отправлять в два раза больше пассажиров, а также улучшит комфорт пребывания в аэропорту.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) ввёл в эксплуатацию терминал "А", расширенный на 9,5 тыс. кв. м. - до 23,7 тыс. кв. м.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий, совладелец управляющей компании аэропорта.

«Мы приняли решение расширить международный терминал, чтобы пассажиры не стояли в очередях в пиковые часы. Наша группа системно реинвестирует прибыль в развитие аэропорта и только в текущую реконструкцию нового терминала вложила 630 млн гривен»,- сказал он.

Хмельницкий отметил, что расширение терминала позволит принимать и отправлять в два раза больше пассажиров, а также улучшит комфорт пребывания в аэропорту.

«До этого терминал "А" мог обслужить до тысячи пассажиров в час. Соответственно, эти пассажиры тратили на прохождения формальностей минут 50-60. После расширения терминала они могут проходить все формальные процедуры в два раза быстрее», - сказал он.

Кроме этого, Хмельницкий сообщил, что на привокзальной площади перед новым крылом терминала построен новый паркинг на 135 паркомест, что увеличило паркинг аэропорта на 40%.

Также, он рассказал, что в будущем планируется ещё больше расширить терминал, однако сроков не назвал.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) планировал завершить расширение терминала "А" на 9,5 тыс. кв. м в мае 2019 года.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, в январе-апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличил пассажиропоток на 36,5% - до 854,4 тыс. человек.

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.

Справка УНИАН. UFuture – инвестиционная группа, которая объединяет компании и социальные проекты украинского предпринимателя Василия Хмельницкого. В состав группы UFuture входят девелоперская компания UDP, специализирующаяся на крупных инфраструктурных проектах, второй крупнейший в стране международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского, национальный оператор наружной рекламы «РТМ-Украина», индустриальный парк «Белая Церковь». Группа также развивает инновационные бизнесы, такие как UDP Renewables, которая создает под ключ и развивает под своим управлением солнечные электростанции, фармацевтическая компания «Биофарма», инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.