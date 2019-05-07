В Китае голодный слон переломал туристке ребра и ноги

На данный момент женщина находится в стабильном состоянии.

В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.

Об этом сообщает издание The Star.

По словам полиции, семья из пяти человек - родители с дочерью и бабушка с дедушкой – шли в парк Wild Elephant Valley, однако по дороге остановились для того, чтобы зайти в туалет.

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Неожиданно среди деревьев появился слон, который сбил с ног маму девочки и несколько раз наступил на нее. Отец успел схватить дочь и посадить ее в машину, в которой находились бабушка с дедушкой.

В результате нападения женщину доставили в больницу с переломами трех ребер и левой ноги. На данный момент она находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничто не угрожает. Остальные члены семьи не пострадали.

По словам Шэнь Цинчжуна, специалиста по слонам в национальном парке Wild Elephant Valley, животные в последнее время стали более агрессивными из-за засухи. Она привела к нехватке еды, поэтому слонам становится сложнее раздобыть пищу.

В тропических лесах провинции Юньнань обитает около 300 азиатских слонов, 120 из которых живут в заповеднике.

Как сообщал УНИАН, в индийском штате Орисса слон напал на людей в двух деревнях, в результате произошедшего погибли пять человек.