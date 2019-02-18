Дыхание весны: одесситы открыли новый сезон отдыха на море (видео)
10:52, 18 февраля 2019Новости туризма
38 0
Под настоящим весенним солнцем повезло прогуляться одесситам.
Одесситы открыли новый сезон отдыха на море. На побережье потянулись тысячи - целыми семьями.
Читайте такжеВ мае Yanair запустит рейсы из Одессы в Ереван
Кое-кто даже решился открыть купальный сезон несмотря на то, что вода еще по-зимнему холодная - всего 3 градуса.
К местным кафе - очереди в несколько десятков метров, ведь желающих отдохнуть на пляже в Одессе хватает. Но это тепло ненадолго, ведь синоптики прогнозируют похолодание с начала недели, 18 февраля.
Ранее в Киевском районе Одессы появился новый арт-объект в виде огромной красной туфли на каблуках.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter