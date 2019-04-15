Wizz Air почти вдвое увеличил максимальную плату за приоритетную посадку

Оплата услуги приоритетной посадки позволяет пассажирам брать на борт самолета два предмета ручной клади.

Wizz Air почти в два раза увеличил максимальную плату за услугу приоритетной посадки - с 17 до 30 евро.

Об этом свидетельствует обновленная информация о сборах, обнародованная на сайте лоукостера, передает avianews.com.

Таким образом, диапазон размера данного сбора теперь составляет 5-30 евро, в то время как ранее он находился в пределах 5-17 евро.

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Оплата услуги приоритетной посадки позволяет пассажирам брать на борт самолета два предмета ручной клади: один большой с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

Путешественники, в чей тариф не включена приоритетная посадка, могут бесплатно провезти только небольшое место ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

Напомним, в феврале Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Также, Ryanair и Wizz Air с 1 ноября 2018 года синхронно уменьшили размеры багажа для бесплатного провоза.