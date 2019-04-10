Туризм пополнил бюджет Украины на 4 миллиарда гривень

В 2017 году этот показатель составлял 1,7 млрд грн.

Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет Украины в 2018 году выросли в 2,5 раза – до 4,2 млрд грн с 1,7 млрд грн.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики и торговли Украины Степан Кубив.

«Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет государства в 2018 году выросли на 250%. Было 1,7 млрд грн, а сейчас мы получили 4,2 млрд грн», - сказал он.

Также Кубив сообщил, что Кабинет министров за последние годы гармонизировал 18 стандартов в сфере туризма и курортов. И это очень важно для развития отрасли, отметил министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике страны, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.