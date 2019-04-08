«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в марте

Лидерами стали Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине Международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в марте.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Qatar Airways, Wind Rose, Brussels Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Ryanair, Austrian Airlines, Air Astana, SWISS, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, Bukovyna, Air Arabia, Lufthansa, British Airways, Bravo Airways, LOT Polish Airlines, Air France.

Пунктуальность 50-70%: Iraqi Airways, Azur Air Ukraine, KLM, Flydubai, El Al, Sky Up, Air Malta.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в феврале лидерами по пунктуальности были авиакомпании KLM, Qatar Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».