«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в феврале

Лидерами стали авиакомпании KLM, Qatar Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в феврале.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании KLM, Qatar Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании SWISS, Brussels, Czech Airlines, Wind Rose, Air Baltic выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Turkish Airlines, British Airways, Air France, Air Arabia, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT, LaudaMotion, Ryanair, "Международные авиалинии Украины" (МАУ), El Al, Air Astana, Belavia, Bukovyna.

Пунктуальность 50-70%: Flydubai, Bravo.

А вот пунктуальность на уровне ниже 50% была у Azur Air.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в январе лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Malta, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».