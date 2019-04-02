Индонезия запретит туристам посещать один из островов из-за краж комодских варанов

Этот остров притягивал дайверов со всего мира.

Остров Комодо, который принадлежит Индонезии, закроют для любых видов туризма в 2020 году. Такое решение приняло местное министерство окружающей среды и лесного хозяйства.

Читайте такжеБали подождет: украинцам советуют не ехать в Индонезию, где цунами унесло жизни 168 человек

“Остров Комодо будет временно закрыт с января 2020 года”, - объявили в правительстве Индонезии, пишет ТСН со ссылкой на местное издание Tempo.

К таким исключительным мерам власти решили прибегнуть после того, как полиция разоблачила группу контрабандистов, которая пыталась вывезти за границу 41 комодского дракона (ящерица типа варан с острова Комодо) - стоимость каждого животного составляет около $55 тыс.

Редких животных постоянно пытаются вывезти с Комодо, однако такую большую партию не ловили давно. Кроме того, правительство озабочено тем, что туризм (а остров, кроме варанов, знаменит своим подводным миром и притягивает дайверов) уничтожает условия существования животных. Поэтому, чтобы уберечь популяцию, туризм на Комодо запретят. Запрет временный, но пока с открытой датой.