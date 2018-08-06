С островов Индонезии эвакуируют более тысячи туристов из-за землетрясения

Власти не могут эвакуировать туристов за один раз, поскольку в лодках недостаточно места. Туристы в панике и хотят побыстрее покинуть Гили.

Власти Индонезии эвакуируют с островов архипелага Гили около 1,2 тыс. туристов после того, как на расположенном неподалеку от них острове Ломбок произошло землетрясение.

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«Мы не можем эвакуировать их за один раз, потому что в лодках недостаточно места. Понято, что они хотят покинуть Гили, они в панике», - заявил глава агентства по туризму провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Фозал, передает kommersant.ru. Острова покинули уже около 200 человек.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа. Погиб 91 человек, больше 200 получили травмы. Толчки ощущались и на популярном у туристов Бали.