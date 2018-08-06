Из-за землетрясения в Индонезии МИД дал советы украинским туристам, собравшимся туда ехать

В МИД дали развернутые советы, как действовать на случай угрожающей ситуации, связанной с землетрясением.

Министерство иностранных дел (МИД) советует украинцам внимательно отслеживать развитие сейсмологической ситуации в случае посещения Индонезии.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД в связи с землетрясением и сейсмической активностью в Индонезии. "В связи с мощным землетрясением, произошедшим 5 августа 2018 года на острове Ломбок и сохранением вероятности дальнейших толчков в некоторых районах Индонезии, Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим гражданам, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза (на островах Ломбок и Бали), или планируют их посетить, внимательно следить за сообщениями компетентных органов Индонезии о развитии сейсмологической ситуации", - говорится в сообщении.

В связи с этим, для личной безопасности граждан рекомендуется руководствоваться рядом практических советов.

В частности, если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно скорее покинуть, не пользуясь лифтами; держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами; постоянно хранить при себе документы и средства, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты питания, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение; неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия и находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами (нив коем случае одному) и учитывать погодные условия и их прогноз.

Также, для оперативности в коммуникации МИД предлагает воспользоваться разработанным Министерством иностранных дел приложением «ДРУГ» - добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу http://friend.mfa.gov.ua/#/.

В МИД советуют в случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с землетрясением безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Индонезия по телефону "горячей линии" + 628788-489-0918, на электронную почту emb_id@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в 18.46 по местному времени на острове Ломбок (Республика Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,9 по шкале Рихтера. По имеющейся у украинских дипломатов информации, в результате стихийного бедствия погиб 91 человек, около 200 получили повреждения. Информации о гражданстве погибших и пострадавших пока нет. Посольство Украины поддерживает оперативный контакт со спасательными службами и кризисным центром.