TripAdvisor назвал лучшие города и страны для путешествий

Первое место среди 25 лучших направлений занял Лондон. Украинских городов в рейтинге нет.

Популярный туристический сайт TripAdvisor опубликовал рейтинг топ-25 туристических направлений мира 2019.

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Рейтинг Travellers' Choice опубликован на официальном сайте. Так первое место среди 25 лучших направлений занял Лондон, второе - Париж, а третье - Рим.

В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.

Лучшие города и страны выбирали с помощью анализа отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.

Во вторую десятку топ-направлений вошли:

11. Прага

12. Сием Рип (Камбоджа)

13. Нью-Йорк

14. Ямайка

15. Ханой

16. Токио

17. Плайя дель Кармен, Мексика

18. Лиссабон

19. Катманду

20. Джайпур, Индия

Замыкают топ-25 Хургада, Гонконг, Куско (Перу), Сидней и Тель-Авив.