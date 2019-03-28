TripAdvisor назвал лучшие города и страны для путешествий
16:03, 28 марта 2019Новости туризма
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Первое место среди 25 лучших направлений занял Лондон. Украинских городов в рейтинге нет.
Первое место в рейтинге занял Лондон \ Geograph
Популярный туристический сайт TripAdvisor опубликовал рейтинг топ-25 туристических направлений мира 2019.
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Рейтинг Travellers' Choice опубликован на официальном сайте. Так первое место среди 25 лучших направлений занял Лондон, второе - Париж, а третье - Рим.
В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.
Лучшие города и страны выбирали с помощью анализа отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.
Во вторую десятку топ-направлений вошли:
11. Прага
12. Сием Рип (Камбоджа)
13. Нью-Йорк
14. Ямайка
15. Ханой
16. Токио
17. Плайя дель Кармен, Мексика
18. Лиссабон
19. Катманду
20. Джайпур, Индия
Замыкают топ-25 Хургада, Гонконг, Куско (Перу), Сидней и Тель-Авив.
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