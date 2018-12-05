Опубликован рейтинг 25 лучших ресторанов мира по версии TripAdvisor

Первое место в рейтинге занял страсбургский ресторан Au Crocodile.

Сайт TripAdvisor опубликовал свой очередной рейтинг лучших ресторанов мира - больше всего в топ-25 оказалось французских, испанских, итальянских и британских ресторанов - по три в каждой стране.

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В рейтинг также вошли по два ресторана из Китая и США и по одному из Мексики, ЮАР, Новой Зеландии, Таиланда, Перу, Индии, Нидерландов, Аргентины и Канады, передает kommersant.

Первое место в рейтинге занял страсбургский ресторан Au Crocodile. Второе и третье места заняли испанские рестораны - Martin Berasategui и El Celler de Can Roca. Все три ресторана отмечены и звездами Michelin.

При этом выбор лучших ресторанов TripAdvisor отличается от их отбора в гид Michelin - сюда лучшие заведения выбирают не эксперты, а алгоритм, оценивающий количество отзывов и оценку, поставленную в них, за последний год. «Вместо оценки группы экспертов эти награды отражают отзывы за последние 12 месяцев миллионов пользователей, посетивших ресторан», - заявила в связи с публикацией рейтинга представитель TripAdvisor Хейли Коулмэн.