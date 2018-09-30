Путешественники назвали лучшие отели Дубая

Пользователи TripAdvisor назвали лучшие отели Дубая в разных категориях.

Портал TripAdvisor назвал лучшие отели Дубая на основе отзывов пользователей со всего мира.

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EmaarHospitality Group заняла первое место во всех трех категориях - среди пятизвездочных, четырехзвездочных и трехзвездочных отелей, передает bianbusiness.com. По сообщениям TripAdvisor, это первый раз, когда одна компания была выбрана большинством пользователей во всех трех категориях.

Пятизвездочный Address Dubai Marina занимает первое место среди 582 гостиничных заведений в Дубае, Manzil Downtown лидирует среди четырехзвездочных, а Rove Healthcare City - среди трехзвездочных. Другие четыре отеля под брендом Rove в Дубае занимают со 2 по 5-е места в рейтинге трехзвездочных отелей.

Оливье Харниш, генеральный директор Emaar Hospitality Group, сказал: «Высочайшие оценки на TripAdvisor, которыми были удостоены наши отели, подчеркивают готовность наших партнеров создавать восхитительные и аутентичные впечатления для гостей». «Мы благодарим наших гостей за их положительные отзывы и конструктивную обратную связь и считаем это стимулом для дальнейшего совершенствования нашего сервиса», - добавил он.