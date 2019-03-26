В Украину заходит французская авиакомпания: появились подробности

Авиакомпания Aigle Azur с 18 апреля запустит рейсы из Киева в Париж. Цена билета Киев - Париж в обе стороны составляет от 270 евро.

Французская авиакомпания Aigle Azur с 18 апреля впервые зайдёт на украинский авторынок и запустит рейсы из аэропорта «Борисполь» в Париж (Франция).

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Об этом сообщил президент и генеральный директор авиакомпании Франц Ивлен.

По его словам, рейсы будут выполняться три раза в неделю, в частности, из Киева по пятницам, воскресеньям и средам.

«Мы планируем, что рейсы будут выполняться круглый год, а в будущем рейсы станут 7 раз в неделю», - сказал гендиректор.

Также Ивлен отметил, что в этом году рассчитывают перевезти около 16 тыс. пассажиров.

«Между Киевом и Парижем путешествует примерно 160 тыс. человек, и мы рассчитываем занять 10% этого количества», - сказал он.

Цена билета Киев - Париж в обе стороны составляет от 270 евро.

Справка УНИАН. Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".