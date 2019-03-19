Французская авиакомпания снизила стоимость билетов на рейсы Киев-Париж

Рейсы будут осуществлять три раза в неделю.

Авиакомпания Aigle Azur снизила стоимость авиабилетов Киев-Париж до 163 евро в обе стороны по тарифу Promo.

Читайте такжеЛоукостер Ernest Airlines запускает рейс Киев - Генуя

Как сообщает avianews.com, с 18 апреля авиакомпания откроет прямой рейс Париж ("Орли") - Киев ("Борисполь"). Вылеты из Парижа будут выполняться вечером по вторникам, четвергам и субботам, из Киева - утром по средам, пятницам и воскресеньям.

В украинской столице рейсы авиаперевозчика будут обслуживаться в терминале F аэропорта "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, в Украине вступили в силу новые правила авиаперевозок и обслуживания пассажиров.