Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне

Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair - Ryanair Sun.

Лоу-кост Ryanair начнет полеты из Одессы уже в июне 2019 года.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, пишет avianews.

Читайте такжеУкраина вошла в топ-40 в "безвизовом" рейтинге паспортов

Согласно информации, доступной на момент публикации, бюджетник будет выполнять рейсы как минимум по одному маршруту — в Краков с частотой два раза в неделю. Вылеты по средам из Одессы в 13:05, по воскресеньям — в 12:45.

Также в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun. Продажа билетов на новые направления пока не открыта.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air начнет летать из Харькова в Краков на полтора месяца раньше.