Wizz Air начнет летать из Харькова в Краков на полтора месяца раньше

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Венгерский лоукостер Wizz Air на полтора месяца сдвинул запуск нового маршрута Краков-Харьков, анонсированного в конце 2018 года.

Как пишет avianews, если изначально бюджетник планировал начать полеты с 16 сентября 2019 года, то теперь в системе бронирования указана новая дата запуска - 2 августа.

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При этом частота рейсов оставлена на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Напомним, 26 марта крупнейший лоу-кост Ryanair объявит о заходе в Харьков и анонсирует открытие маршрутов из этого города.

В настоящее время сеть бюджетных направлений из Харькова представлена рейсами Wizz Air в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице и Краков, рейсами Ernest Airlines в Рим и Милан и рейсами Pegasus Airlines в Стамбул.