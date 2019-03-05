Спасатели просят туристов не ходить в горы 5-6 марта из-за угрозы лавин: путешествие может завершиться трагически

Спасатели опубликовали памятку для туристов, которые планируют поход в горы, чтобы отдых не превратился в опасное приключение.

Спасатели просят туристов не ходить в походы в горы 5-6 марта 2019 года из-за угрозы лавин. Об этом говорится в сообщении закарпатского ГСЧС в Facebook.

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"5-6 марта в связи с осадками и метелью на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). Учитывая это, Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области призывает граждан воздержаться от похода в горы, ведь в случае схода лавины подобное путешествие может закончиться трагически", - говорится в сообщении.

Также спасатели опубликовали памятку для туристов, которые планируют поход в горы, чтобы отдых не превратился в опасное приключение.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в течение зимы в Украинских Карпатах учащаются трагические несчастные случаи с туристами, которые отправляются в горы, адекватно не оценив погодную обстановку или собственный уровень подготовки.

Так, 22 февраля стало известно о гибели двух туристов от обморожения, которые в составе группы из восьми человек отправились на гору Поп Иван. Спасательная операция, к которой в общей сложности задействовали почти 40 человек, продолжалась несколько дней. В результате в больницы госпитализировали не только нескольких пострадавших туристов, но и трех спасателей, которые получили обморожения во время поисковой операции.