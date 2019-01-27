Непогода в Харькове: в аэропорту отменяют и задерживают рейсы

Из-за непогоды в Международном аэропорту Харьков происходит отмена и задержка рейсов.

Сложные погодные условия в Украине привели к тому, что в Международном аэропорту Харьков отменяют и задерживают рейсы. Об этом сообщается на онлайн табло Международного аэропорта "Харьков".

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Согласно обнародованной информации, рейс ТК1474 авиакомпании "Турецкие авиалинии" сообщением Харьков – Стамбул, который должен был прибыть сегодня, 27 января, в 10:15, отменен, передает depo.

Рейс PQ7121 авиакомпании "СкайАп" сообщением Харьков – Шарм-Эль-Шейх, который должен был прибыть сегодня, 27 января, в 12:00, задерживается до 14:10. В Харьков этот борт из Египта должен был прибыть в 11:00, однако задержан до 13:05.

Также в Харьков задерживается прибытие рейса 7W4654 авиакомпании "Роза ветров" из египетского Шарм-Эль-Шейха. Самолет должен был прибыть в 12:25, однако задержан до 12:45. Это пока что не повлияло на отправление обратного рейса из Харькова запланирован на 13:45.