Найденный лыжник убежден, что еще одной ночи он уже бы не пережил (видео)

Мужчину доставили в ужгородскую больницу.

Найденный в Карпатах Игорь Грищенко под наблюдением врачей. Игорю самому удалось выйти на связь. Он позвонил спасателям и сообщил, что находится в домике лесника, недалеко от небольшой реки.

За этими ориентирами поисковой группе вчера поздно вечером удалось отыскать мужчину, говорится в ТСН.12.00.

Около полуночи в Свалявскую районную больницу доставили найденного лыжника. Состояние было тяжелое, его сразу доставили в реанимацию. Хотя у Игоря и обмороженные конечности, угрозы для жизни нет.

«Он доставлен в поднятом состоянии с общим переохлаждением, отморожением пальцев нижних конечностей средней степени тяжести. Пациент в сознании, адекватен, реагирует на обращенную речь, отвечает на все вопросы», - говорит заместитель главного врача Свалявской ЦРБ Мирослав Мелешь.

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Искали Игоря пять дней. Он вышел на связь именно в тот момент, когда над горой Гемба второй раз за день пролетал вертолет спасателей. Он услышал звук вертолета, смог отогреть телефон и позвонить на 101.

Игорь действительно имел при себе зажигалку, которая фактически его спасла. Он разжег костер и мог греться.

Первыми туриста нашли двое местных жителей - братья Гаджеги, они шли к дому на лыжах. На вездеходе ехали двое лесников Березниковского лесничества.

Журналистам ТСН удалось с одним из них пообщаться, лесник говорит, что благодаря тому, что Игорь - подготовленный спортсмен, смог продержаться более четырех суток. Когда его нашли, он сидел в хижине, смог подать руку, сам вышел и пересел в машину, и рассказал о своих приключениях.

«Он не сразу сошел, когда сначала искали спасатели, его еще там не было, он 2 дня провел в лесу. Затем один день он закопался в стог сена, пробыл так одну ночь, а потом вышел на этот домик... Там нашел остатки еды, разжег костер и так пробыл ночь. Он на своих ногах, но был такой тяжелый, очень уставший, говорил, что сам этой ночи не пережил бы», - рассказывает лесник Березниковского лесничества Иван Дукай.

В Свалявской больнице спасенный лыжник находился ночь. Недавно киевлянина доставили в ужгородскую областную больницу, теперь им занимаются врачи ожогового центра.