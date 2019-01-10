Четвертые сутки поисков: пропавший в Карпатах турист снова вышел на связь (видео)

Лыжник-экстремал из Киева потерялся еще на Рождество.

Потерявшийся в Карпатах Игорь Грищенко сам позвонил на пункт связи части Свалява и сообщил, что находится в избушке лесника возле небольшой реки.

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Сейчас спасатели определяют координаты его места пребывания, говорится в сюжете ТСН. "Собственными ушами слышала его голос, он бодр, ждет помощи. Находится в домике лесника, рассказал нам те ориентиры, по которым его можно найти", - говорит спикер ГУ ГСЧС Закарпатской области Наталья Батир.

Игоря ищут уже четвертые сутки, днем спасатели даже поднялись в небо на вертолете Ми-8. С воздуха никаких следов Игоря не увидели. Также к поискам привлекли кинологов и овчарок – именно собаки напали на след пропавшего киевлянина, но им помешала погода. "Мы имели вещи потерпевшего с запахом, служебная собака взяла след и проследовала до 8 км и где-то на горе потеряла след, потому что был очень сильный ветер, собака начала теряться", - пояснил начальник кинологической службы Мукачевского пограничного отряда Владимир Брижак.

У подножия горы Гимба, где Игорь с товарищем 6 января поднялись в горы, журналисты встретили его родственников – брата и жену. Они не хотят общаться, но в соцсетях жена написала, что верит в счастливое окончание поисков. Судьбой лыжника нынче заняты и работники курорта, и отдыхающие. Зону, в которой, предположительно находится Игорь, удалось вычислить по сигналу GPS после того, как он вчера на несколько секунд поймал сигнал и смог позвонить другу. Но по этим координатам лыжника не нашли, так что теперь вся надежда на новый телефонный сигнал. Спасатели надеются, что доберутся пропавшего за несколько часов.