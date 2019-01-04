Turkish Airlines назвала дату запуска прямых рейсов из курортного Бодрума в Киев

Из Киева авиакомпания будет вылетать в 04:30, а из Бодрума в 01:15.

Авиакомпания Turkish Airlines, базовый перевозчик Турции, с 6 апреля откроет прямые рейсы между Бодрумом (Турция) и Киевом.

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Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы в Киев будут осуществляться авиаперевозчиком один раз в неделю – по субботам.

Из Киева рейс авиакомпании будет вылетать в 04:30, а из Бодрума в 01:15.

В пресс-службе также отметили, что полетная сетка авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Справка УНИАН. Turkish Airlines - флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 255 иностранных и 49 внутренних аэропортов в Европе, Азии, Африке и Америке. В Украине авиакомпания работает с 1993 года.