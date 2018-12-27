Turkish Airlines впервые выполнила рейс во Львов на новейшем самолете Boeing (фото)

14:09, 27 декабря 2018
Новости туризма
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Сегодня из Стамбула во Львов самолет доставил 103 пассажиров / фото facebook/LvivAirport

Сегодня, 27 декабря, в аэропорту Львов впервые приземлился новый самолет авиакомпании Turkish Airlines - Boeing 737 MAX 8. Ранее перевозчик не выполнял рейсы во Львов на воздушнх судах данного типа. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Turkish Airlines получила самолет с регистрационным номером TC-LCB только в этом месяце. Как уточняют во львовском аэропорту, ВС сошло с конвейера на заводе в Сиэтле 30 ноября и стало 230 самолетом этой серии. Он может перевозить 16 пассажиров бизнес-класса и 135 - эконом-класса.

Сегодня из Стамбула во Львов он доставил 103 пассажиров, в обратном направлении на нем улетело 109 путешественников.

фото facebook/LvivAirport
фото facebook/LvivAirport
фото facebook/LvivAirport
фото facebook/LvivAirport
фото facebook/LvivAirport

Как пишет ЦТС, первым самолетом Boeing 737 MAX 8, который приземлился в аэропорту Львов, стал борт польской авиакомпании LOT в начале текущего года. 13 января лайнер с регистрационным номером SP-LVA выполнил рейс по маршруту Варшава-Львов-Варшава.

Первый полет на Boeing 737 MAX 8 в Украину совершила авиакомпания flydubai по маршруту Дубай-Киев (Жуляны) 4 января 2018 года.

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Теги: #Turkish Airlines#аэропорт Львов