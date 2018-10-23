Turkish Airlines увеличивает количество прямых авиарейсов между Стамбулом и Киевом

Рейсы в Киев будут осуществляться авиаперевозчиком ежедневно.

Авиакомпания Turkish Airlines, базовый перевозчик Турции, с 15 ноября увеличит количество прямых рейсов между Стамбулом и Киевом с 16 до 21 рейса в неделю, а с 18 февраля 2019 года - до 24 рейсов в неделю.

Читайте такжеУкраинский лоукостер запустил продажи билетов на первые рейсы из Украины - цены от 30 евро

Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы в Киев будут осуществляться авиаперевозчиком ежедневно.

Так, из Киева авиакомпания будет вылетать в 10:40, 15:00, 21:00, и 2:50, а из Стамбула в 08:10, 13:05, 18:50 и 00:50.

В пресс-службе также отметили, что полетная сетка авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Справка УНИАН. Turkish Airlines - флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 255 иностранных и 49 внутренних аэропортов в Европе, Азии, Африке и Америке. В Украине авиакомпания работает с 1993 года.