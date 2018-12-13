Авиакомпания flydubai изменила линейку тарифов

Новые типы тарифов действуют на все бронирования, начиная с 2 декабря 2018 года.

Дубайская авиакомпания flydubai запустила новые типы тарифов, предлагая пассажирам еще больший выбор при перелете в эконом-классе.

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Новые типы тарифов действуют на все бронирования, начиная с 2 декабря 2018 года, сообщается на сайте авиакомпании. Пассажирам предоставляется возможность выбрать между тарифными планами «Легкий», «Выгодный» и «Гибкий», специально разработанными в соответствии с различными потребностями пассажиров и бюджетом.

Пассажиры, путешествующие бизнес-классом, по-прежнему получают выгодное соотношение цены и качества по действующим тарифам бизнес-класса, которые включают в себя увеличенную норму провоза зарегистрированного багажа, широкий выбор блюд разных стран мира, бесплатные развлечения на борту.

Комментируя запуск новой структуры тарифов, коммерческий директор авиакомпании Хамад Обайдалла сказал: «Мы открываем новую главу достижений авиакомпании и по-прежнему остаемся приверженными инновационному развитию и удовлетворению меняющихся потребностей наших пассажиров. Реструктуризация тарифов является самой новой из серии нововведений авиакомпании flydubai, среди которых отмеченный наградами новый интерьер салона самолете Boeing 737 MAX 8, новая униформа, запуск туристического подразделения Holidays и участие в программе Эмирейтс Skywards».